Andrzej Wajda. Od Pokolenia do Powidoków

20 grudnia 2016

Wystawa obejmuje 56 oryginalnych polskich plakatów z kolekcji Galerii Plakatu Piotra Dąbrowskiego do wszystkich filmów reżyserowanych przez Andrzeja Wajdę. Liczba druków przewyższa dorobek artystyczny reżysera, ponieważ wiele z jego filmów promowanych było dwoma lub więcej plakatami. W ekspozycji znajdują się także plakaty wydawane na potrzeby promocji zagranicznej. Wiele plakatów do filmów Wajdy to wybitne realizacje należące do najbardziej znanych pozycji polskiej szkoły. Ich autorami są m.in. Jan Lenica, Wojciech Fangor, Wojciech Zamecznik, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, Józef Mroszczak, Rosław Szaybo.

proj. Wojciech Zamecznik, 1954