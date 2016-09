Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych. Kraków

2 września 2016

Znak to jeden z podstawowych elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory i graficzne skróty są jak sylaby czy litery graficznego systemu językowego, w którym jak w soczewce odbija się historia. Od końca lat 60. w Polsce nie powstała żadna wystawa ani publikacja podejmująca próbę całościowego pokazania historii znaków graficznych oraz identyfikacji wizualnych.

Wystawa przybliża historię polskiej grafiki użytkowej. Pierwsza jej część będzie odtworzeniem legendarnej ekspozycji Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych z 1969 roku, na której pokazano 335 prac, autorstwa m.in Ryszarda Bojara, Jerzego Cherki, Romana Duszka, Jana Hollendra, Jarosława Jasińskiego, Emilii Nożko‑Paprockiej, Karola Śliwki, Leona Urbańskiego. Nawiązując do tamtego wydarzenia, druga część wystawy przedstawi 335 najnowszych znaków powstałych w latach 2000–2015 wybranych przez Radę Konsultantów i Komisarzy wystawy spośród prawie trzech tysięcy zgłoszeń. Wydarzenie pozwoli skonfrontować dokonania nestorów projektowania graficznego z najnowszymi dokonaniami w tej dziedzinie.



Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych została pokazana w Centrum Designu w Gdyni, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Galerii BWA Dizajn we Wrocławiu, w Zamku Cieszyn oraz Institute of Design w Kielcach.



komisarze wystawy: Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz

rada konsultantów: Ryszard Bojar, Marta Gawin, Viktoriya Grabowska, Michał Łojewski, Katarzyna Roj, Kuba Sowiński i Marcin Wolny.

współpraca przy tworzeniu wystawy: Tomasz Chądzyński, Piotr Chuchla, Ewa Chudecka, Aleksander Drożdżewski, Artur Jewuła, Ksawery Kirklewski, Marta Kowalska, Adam Nowiński, Marianna Paszkowska, Patrycja Podkościelny, Marta Sarnowska, Szymon Sawicki, Jagoda Sosińska, Kaja Stępkowska, Piotr Śliżewski, Zuzanna Zamorska.

opracowanie graficzne: Patryk Hardziej

znak graficzny: Karol Śliwka





Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

16.9–21.11.2016

Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3A, Kraków

www.owzg.pl