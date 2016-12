10 grudnia 2016

Olga Drenda

Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji

Karakter, Kraków 2016, projekt graficzny Przemek Dębowski, 14,5 × 21 cm, 256 stron, oprawa miękka, ISBN 978‑83‑65 271‑12‑9, cena 49 zł

Na historię można patrzeć na różne sposoby. Ujęcie „duchologiczne” to antropologiczna perspektywa na lata 1987–1994, okres przemian, którego cezurą są ustawa antypiracka i denominacja złotego. Autorka buduje obraz tamtych czasów jak kolaż z plakatów, kalendarzy, okładek książek, reklam, mebli, budek i straganów ulicznych, wnętrz mieszkalnych czy ulic i placów. Z tej układanki wyłaniają się dwie rzeczywistości – socjalistyczna, siermiężna, zdegradowana, już nie do zaakceptowania, i nowa, jeszcze nieukształtowana, w której widać chęć nadążania za wszelką cenę za kapitalistycznymi wzorcami. Dobrze zilustrowany, wyłania się obraz Polski tamtych lat – trochę śmieszny, trochę straszny, ale też z rodzynkami, które uświadamiają, że nawet najtrudniejszych czasach dobry fachowiec potrafi dać sobie radę i wyjść z twarzą. Rozmowy z twórcami takimi jak Małgorzata i Wojciech Małolepszy (projekty zabawek), Andrzej Pągowski (plakaty), Zbigniew Czarnecki (okładki książek) czy Marian Curzydło (reklama) pozwalają z pierwszej ręki uzyskać informację o tym, jak wtedy działał rynek projektowy. To ciekawa opowieść o trudnym okresie polskiej historii, pozbawiona uproszczeń, emocji i ocen. Widać w niej, jak dużo o kondycji społecznej mówią architektura, wzornictwo wyrobów i grafika użytkowa.