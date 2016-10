F(r)ontmani. Jak zostać projektantem krojów pism? Spotkanie z Marianem Misiakiem

19 października 2016

Zapraszamy na spotkanie z Marianem Misiakiem, grafikiem, twórcą fontów, współautorem książki Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce.

Inspiracją do rozmowy będzie dodatek typograficzny, opublikowany w 60. numerze 2+3D, prezentujący wybór kilkudziesięciu krojów pism polskich projektantów, m.in. pisma autorstwa Misiaka. Chociaż Polska nie należy do potęg typograficznych, projektowaniem fontów zajmuje się coraz więcej osób. Dodatek stara się oddać ten potencjał.

„Polska znajdowała się zawsze na skraju mapy projektowania pism. Tworzenie nowych krojów było u nas raczej ekscesem pojedynczych twórców niż jakimkolwiek zauważalnym nurtem w środowisku grafików, w którym to raczej projektowanie plakatów i okładek było wyznacznikiem wysokiej pozycji zawodowej. Zainteresowanie typografią jako osobną dziedziną ujawniło się w nowym milenium, częściowo dzięki otwarciu się Polski na świat. Początkujących twórców ośmielił zapewne sukces Łukasza Dziedzica, który będąc samoukiem, trafił do słynnego Fontshop International i uczynił z pasji kreślenia fontów także źródło utrzymania. Posypały się w ostatnich latach konferencje, warsztaty, publikacje. Także 2+3D od początku swojego istnienia traktowało ten temat priorytetowo, poświęcając wiele stron typografii oraz projektowaniu krojów. Przedmioty uczące tworzenia pism zagościły na stałe w programach m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Katowicach oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tradycyjnie nauczane i często oskarżane o anachronizm liternictwo awansowało półkę wyżej. Pierwsze tego owoce właśnie obserwujemy. Coraz więcej młodych twórców chce dostać się do elitarnego klubu typografów”. (2+3D nr 60)



Marian Misiak – projektant grafik, typograf, publicysta. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i projektowanie krojów pism na Wydziale Typografii i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading. Zajmuje się typografią multiskryptową, projektowaniem krojów pism i badaniem kultury wizualnej. Mieszka we Wrocławiu na Karłowicach.



Spotkanie poprowadzi Kuba Sowiński z redakcji 2+3D.



Wydarzenie realizowane w ramach projektu Fundacji Miasto Literatury pt. „Krakowskie księgarnie na medal”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.





20.10.2016, godz. 19.30

Metaforma Cafe, ul. Powiśle 11, Kraków

https://www.facebook.com/events/650713751773531/