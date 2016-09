15 września 2016

Wystawa Lekcja designu to subiektywny przegląd polskich marek, które tworzą z myślą o dzieciach. Są to zazwyczaj małe, rodzinne lub jednoosobowe firmy. Kultywują rzemieślnicze tradycje i przekazują doświadczenia z pokolenia na pokolenie, co przekłada się na jakość ich wyrobów. Na wystawie prezentowana jest różnorodna oferta polskich projektantów – meble, elementy wyposażenia wnętrz, dekoracje, książki, zabawki i ubrania. Stąd też podział ekspozycji na cztery działy: Czytelnię, Plac Zabaw, Młodą Modę i Pokój Dziecka.

Kuratorkami projektu są Joanna Kurkiewicz i Olka Banaś.