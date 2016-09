29 sierpnia 2016

Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej, t. 1: Kraków i województwo krakowskie

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Szczerskiego, Studio Wydawnicze DodoEditor, Kraków 2013, opracowanie graficzne Zuzanna Łazarewicz, fotografie Paweł Pomykalski, Ryszard Poniedziałek i Erg Samowzbudnik, 22 × 28 cm, 358 stron, oprawa miękka, ilustracje czarno‑białe, cena 75 zł, ISBN 978‑83‑62 972‑09‑8

Ostatnio zaczynamy odkrywać i doceniać polski modernizm, co widać w publikacjach i wystawach dotyczących Gdyni, Tarnowa czy Stalowej Woli. Krakowianie, mający wiele zabytków, pomijają modernistyczne bogactwo swojego miasta. Nowe pokolenie historyków sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego uporządkowało i opracowało pokaźny materiał dotyczący międzywojennej architektury Krakowa i dawnego województwa krakowskiego – Chełmka, Mościc, Rożnowa czy Zakopanego. Forma graficzna i dobrze przygotowany materiał ikonograficzny łączący archiwalia ze współczesnymi fotografiami sprawiają, że książkę‑album chętnie weźmie do ręki nie tylko naukowiec czy architekt. Wielu publikacja uświadomi, jak wysoki poziom w tamtym okresie reprezentowała architektura i urbanistyka twórców szkoły krakowskiej, inni dowiedzą się o zapomnianych architektach, niedostrzeżonych budynkach, a jeszcze innym przybliży fenomen modernizmu, który – jak udowadnia praca – nie jest terminem jednoznacznym i który warto eksplorować. Dla projektantów to pozycja obowiązkowa, bo dowodzi, że nasza przeszłość to nie obrzeża wielkiego świata, ale ważna jego część. Autorzy deklarują wydanie następnych tomów obejmujących kolejne rejony Polski.

Herman Fryc