26 października 2016

Postęp prac to wystawa przygotowana przez studentów Pracowni Identyfikacji Wizualnej w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prowadzonej przez Łukasza Palucha we współpracy z Joanną Jopkiewicz.

Na wystawie pokażemy zredagowane prace studentów z kilku ostatnich lat, w tym dyplomy absolwentów. Kluczowe jest jednak to, że selekcję prac powierzyliśmy tegorocznym studentom. To oni samodzielnie zaaranżują je w ramach zajęć – mówi Joanna Jopkiewicz. Chcemy w ten sposób położyć nacisk na proces kształcenia i odpowiedzialność, która wiąże się z zawodem projektanta. Dajemy studentom okazję do wykazania się kreatywnością, ale też stawiamy przed nimi duże wyzwanie. To oni zadecydują o kształcie wystawy – dodaje.

Na wystawie można zobaczyć różnego rodzaju projekty: od opakowań, przez plakaty, po publikacje i szeroko rozumiane identyfikacje wizualne.

Postęp prac

28.10.2016–8.1.2017

Dizajn BWA Wrocław

ul. Świdnicka 2–4

kuratorzy: Łukasz Paluch (prowadzący Pracownię) oraz Joanna Jopkiewicz i Marta Przeciszewska

http://www.bwa.wroc.pl