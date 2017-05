Śląska Rzecz 2016

27 kwietnia 2017

Zamek Cieszyn po raz dwunasty zaprasza do udziału w konkursie Śląska Rzecz. W tym roku konkurs rozszerza swój zasięg o województwo opolskie.











Laureaci konkursu oraz projekty nominowane do ekspozycji są prezentowane na pokonkursowej wystawie, która w tym roku będzie pokazywana w Zamku Cieszyn, Dobrotece w Dobrodzieniu oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Każdej edycji towarzyszą dwujęzyczne katalogi, prezentujące nagrodzonych i wyróżnionych projektantów, firmy oraz organizacje.

Kategorie konkursowe:

– produkt,

– grafika użytkowa (w tym komunikacja wizualna i multimedia),

– usługa.

Uczestnicy:

– firmy,

– instytucje publiczne (samorządy i instytucje kultury),

– organizacje pozarządowe,

– projektantów.

Zgłaszane projekty:

muszą być wdrożone w życie w 2016 roku w województwach śląskim i/lub opolskim

Kryteria oceny:

– funkcjonalność i ergonomię,

– innowacyjność rozwiązań,

– jakość wykonania i użytych materiałów,

– dostrzeżenie potrzeb użytkowników,

– proces projektowy,

– estetykę.

Jury: Czesława Frejlich, Wojciech Małolepszy, Ewa Gołębiowska, Mariusz Neonov Mitek, Rafał Kołodziej, Lucyna Sikora, Pavel Choma.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 maja 2017

Uroczysta gala wręczenia nagród: 21 czerwca 2017

Wystawa pokonkursowa w Zamku Cieszyn: 21 czerwca – 30 lipca 2017

Wystawa pokonkursowa w Dobrotece w Dobrodzieniu: 16 sierpnia – 15 października 2017

Wystawa pokonkursowa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw): 18–20 października 2017

Śląska Rzecz to jedyny w Polsce regionalny konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Nagradzane produkty, projekty graficzne oraz usługi wyróżniają się na rynku i są doceniane przez użytkowników. W jedenastu konkursowych edycjach udział zgłosiło ponad 458 firm i instytucji z 590 projektami, m.in. mebli, lamp, ceramiki, odzieży specjalistycznej (np. sportowej czy obuwia ochronnego), sprzętu medycznego, sprzętu sportowego, wózków i fotelików dziecięcych, żywności, ale też sprzętu pomiarowego (laserów, miarek i poziomnic), ciężkich maszyn (kotłów grzewczych, frezarek, obrabiarek, tokarek, pojazdów ratowniczych i terminali parkingowych), jak i książek, wydawnictw (kart do gry i gier planszowych), także muzycznych, etykiet i opakowań, stron internetowych, czy identyfikacji wizualnych, ale też komunikacji wizualnej i systemów informacji miejskiej. Pięć lat temu dołączyły do nich firmy, instytucje i projektanci wdrażający usługi (np. turystyczne).



Laureatami konkursu są m.in.: Moho Design, Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski, Zakład Inżynierii Ruchu, Hi-Mountain, M.C.I. sp. z o.o., Kera Ceramika, Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek sp. z o.o., Pajak Sport, Multic Technology sp. z o. o., PRO sp. z o. o., Famed S.A., Skoff sp. z o.o., Infobox sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, JJA Progress Andrzej Wolski sp.j., Paged S.A., Marbet sp. z o. o., P.W. Demar, Trufle Mozaiki M. Wolak, J. Wolak s. c., Egzotech sp. z o. o., Ars Cameralis Silesiae Superioris, Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundacja Brama Cukermana, Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o., Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Jasnogórskie Centrum Informacji – Klasztor OO. Paulinów, Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Gryfnie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Urząd Miasta Jaworzno, Spółdzielnia Socjalna Parostatek, Gmina Czechowice-Dziedzice, Teatr Polski w Bielsku-Białej.