Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań

5 grudnia 2016

Pierwsza części wystawy, zatytułowana Artystyczna Japonia, pokazuje obiekty zgromadzone przez XIX‑wiecznych kolekcjonerów japońskiej kultury materialnej, będące inspiracją do powstania zjawiska japonizmu w sztuce Zachodu. Druga – Alchemia codzienności – dotyczy wprowadzenia w Japonii zachodnich technologii i materiałów, co zaowocowało ogromną różnorodnością wzornictwa opakowań. Prezentowane obiekty to opakowania nagrodzone w przeprowadzanych co dwa lata w Japonii konkursach. Trzecia część, Ozdobione intencje, to dekoracyjne opakowania na podarunki oferowane przez ekskluzywny dom towarowy Mitsukoshi.