Warszawa Powiśle. Miejski piknik. Wrzesień z designem

24 sierpnia 2016

Miejski piknik. Wrzesień z designem to pomysł Warszawy Powiśle na tegoroczną jesień. Składają się na niego m.in. wykłady, rozmowy.

Cykl Na obrzeżach designu to rozmowy Agaty Szydłowskiej, autorki książki Miliard rzeczy dookoła, w których wezmą udział Ola Niepsuj, Michał Szota, Małgorzata Gurowska czy Dominika Cymera. Poza tym Adam Mazur i Łukasz Gorczyca opowiedzą o photobookach. Mateusz Halawa ze School of Form będzie rozmawiał z projektantami wzorów dla przemysłu. Dorota Kabała opowie o projektowaniu dla sportu. Gośćmi będą także twórcy aplikacji TYLKO, wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną do projektowania mebli. Nie zabraknie też rozmów o typografii z udziałem Adama Twardocha i Łukasza Dziedzica.

Warszawa Powiśle

Kruczkowskiego 3b, Warszawa

31.8–28.9.2016

https://www.facebook.com/events/659336554232295/





PROGRAM

31.8 Na obrzeżach designu – Agata Szydłowska rozmawia z Olą Niepsuj

1.9 Społeczne wymiary projektowania. Cykl rozmów pod patronatem School of Form – Mateusz Halawa rozmawia z Dorotą Kabałą o projektowaniu dla sportu i usportowionego ciała

3.9 Photobooki. Adam Mazur X Łukasz Gorczyca X Super Salon – Adam Mazur i Łukasz Gorczyca prowadzą analizę projektową i merytoryczną wybranych photobooków. Premiera pierwszego numeru zina „Arkusz” połączona z pop-up sklepem Super Salonu

7.9 Jak zaprojektować logo – Rene Wawrzkiewicz i Patryk Hardziej w rozmowie o projektowaniu znaków graficznych, z nawiązaniami do Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych

8.9 Społeczne wymiary projektowania. Cykl rozmów pod patronatem School of Form – Mateusz Halawa rozmawia z Jolą Starzec o projektowaniu dla przestrzeni publicznej i tym, dlaczego kształtowanie przestrzeni jest kształtowaniem relacji społecznych

14.9 Na obrzeżach designu – Agata Szydłowska rozmawia z Michałem Szotą

16.9 ATypomIdor – Łukasz Dziedzic i Adam Twardoch o tworzenia kroju pisma przy użyciu tradycyjnych i najnowocześniejszych technologii

21.9 Na obrzeżach designu – Agata Szydłowska rozmawia z Małgorzatą Gurowską i Joanną Ruszczyk

22.09 Społeczne wymiary projektowania. Cykl rozmów pod patronatem School of Form – Mateusz Halawa rozmawia z Mikołajem Molendą o TYLKO i zmieniających się relacjach między projektantem a użytkownikami w kontekście adaptable authorship

28.9 Na obrzeżach designu – Agata Szydłowska rozmawia z Dominikiem Cymererm