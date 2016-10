Wystawy ceramiki w Gliwicach

13 października 2016

Organizatorzy wystawy Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytkowa z lat 50. i 60. XX w. z bogatego dorobku polskiego projektowania lat 60. i 70. wybrali porcelanowe i porcelitowe serwisy do kawy i herbaty, a także wazony, popielniczki, tace zaprojektowane przez twórców, takich jak: Henryka Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz, Lubomir Tomaszewski czy Eryka Trzewik-Drost. Wzory przygotowywano dla produkcji seryjnej w wiodących polskich wytwórniach ceramiki: Ćmielowie, Chodzieży, Katowicach-Bogucicach, Jaworzynie Śląskiej, Pruszkowie, Wałbrzychu i Tułowicach. Produkcja naczyń opartych o nowe fasony i dekoracje była jednym z przejawów „nowoczesności”. Działania te miały nadać dizajnowi charakter masowy i demokratyczny. Produkty miały być piękne i funkcjonalne, a także tanie w odróżnieniu od wyrobów unikatowych czy krótkoseryjnych. Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji własnej Muzeum w Gliwicach.

Bogdan Kosak w swej pracowni – Modelarni Ceramicznej w Cieszynie projektuje i wykonuje krótkoseryjne wyroby użytkowe, jak również obiekty sztuki. Na wystawie można zobaczyć oba rodzaje twórczości, zarówno znane i nagradzane, jak zestaw do kawy i herbaty Tomaszów, czy filiżanki do kawy Szolki odwołujące się formą do śląskiej tradycji, jak i prace wykonane specjalnie na tę wystawę. Tytułowa instalacja składa się 362 unikatowych naczyń ceramicznych ułożone w ciąg i napełnionych solą.





Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytkowa z lat 50. i 60. XX w.

14.10–31.12.2016

„362…”. Ceramika Bogdana Kosaka

28.10– 31.12.2016

Muzeum w Gliwicach

Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a

www.muzeum.gliwice.pl