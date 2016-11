Zwiedzajcie Piastowski Wrocław. Tadeusz Ciałowicz – projektant totalny

3 listopada 2016

Kalina Zatorska, Marian Misiak

Tadeusz Ciałowicz – projektant totalny

Fundacja 102, Wrocław 2015, projekt graficzny Marian Misiak, 16,5 × 24 cm, 284 strony, oprawa miękka, ISBN 978‑83‑943 401‑0‑0, cena 49 zł

Pozycja godna polecenia entuzjastom historii polskiego projektowania, a szczególnie miłośnikom perrelianów. Autorzy przeprowadzili wywiad z Tadeuszem Ciałowiczem (ur. 1927), projektantem działającym na Dolnym Śląsku, głównie w latach 50. i 60., a pozyskane informacje uzupełnili stosownym materiałem faktograficznym. Atutem tej pozycji wydawniczej jest bogactwo ilustracji (ok. 200 stron), bowiem bohater książki był również zapalonym fotografikiem, dokumentującym nie tylko swoje prace, lecz także życie w powojennym Wrocławiu.

Ciałowicz, jak się wówczas mówiło, był plastykiem i tworzył w mainstreamie, wykonując zarówno grafikę użytkową – plakaty, znaki towarowe, logo, neony, jak i projekty wnętrz użyteczności publicznej, meble oraz aranżacje wystaw, poświęcone sztuce, np. Triennale Rysunku w Muzeum Architektury we Wrocławiu (1965), a także projektowaniu, czego przykładem jest Plastyka w przemyśle w BWA we Wrocławiu (1965). Dużą część jego twórczości stanowią projekty wnętrz sklepów, takich jak Jedwabie przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu (1958) czy PDT w Wałbrzychu (1961), które odbiegają od współczesnych wyobrażeń o estetyce PRL‑u. Były projektowane całościowo – od aranżacji poprzez meble: półki, lady, krzesła, fotele, lampy, w tym najmniejsze detale, aż po własnoręcznie malowane okazałe dekoracje ścienne. Projektanci, mimo ograniczeń materiałowych i wykonawczych, mimo centralnego zarządzania, umieli opracować wnętrza, które i dzisiaj znalazłyby uznanie. Książka ta opowiada jeszcze o jednym – o Wrocławiu, mieście odbudowującym się po wojnie, w którą to odbudowę środowisko projektantów miało swój znaczący wkład.

Czesława Frejlich